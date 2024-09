A CSN Siderurgia promoverá, nos dias 10 e 11 de setembro, o quarto Seminário de Atualização Tecnológica, que acontecerá no Centro de Desenvolvimento Organizacional da Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda. O evento, que ocorrerá das 8h às 17h30, reunirá colaboradores e especialistas do setor para explorar as mais recentes inovações tecnológicas que estão transformando a indústria siderúrgica.

Durante o seminário, os participantes terão a oportunidade de assistir a palestras, participar de mesas-redondas e visitar stands de mais de 40 empresas parceiras. Além disso, serão apresentados trabalhos desenvolvidos pela CSN que foram selecionados para a ABM Week, destacando a contribuição da empresa para o avanço tecnológico no setor.

Entre as empresas confirmadas estão grandes nomes como Primetals e SMS Group, referências em tecnologias siderúrgicas; ThyssenKrupp, líder mundial em engenharia e tecnologia; e Hatch, especialista em engenharia aplicada à siderurgia. O evento também contará com a participação de empresas inovadoras, como GaussFleet, GainTech, UTIS, i.Systems, e Etaure, que, em parceria com a CSN Inova, estão trazendo novas soluções para o grupo. No setor de tecnologia, Rockwell e Siemens, conhecidas por sua expertise em automação industrial, e White Martins/Linde, parceira estratégica no fornecimento de gases industriais, também marcarão presença.

O seminário abordará temas fundamentais para o futuro da siderurgia, incluindo a descarbonização dos processos produtivos, novas tecnologias para a fabricação de aço e as perspectivas para o setor nos próximos anos. “Este evento é uma excelente oportunidade para nossos colaboradores estarem na vanguarda das inovações tecnológicas que moldam o futuro da siderurgia. A participação de tantas empresas líderes e inovadoras reforça nosso compromisso com a excelência e a sustentabilidade em nossos processos,” destaca Alexandre Lyra, Diretor Executivo de Produção da Siderurgia da CSN.

“Este evento oferece uma valiosa oportunidade para que os colaboradores da CSN conheçam as tendências do mercado, aprendam com especialistas e adquiram novas habilidades que contribuirão para o contínuo desenvolvimento da empresa,” reforça Cristiane Filgueiras, Gerente Geral de Projetos Estratégicos.

Foto: Divulgação