Com a aproximação do Dia da Independência, as cidades do Sul Fluminense estão se preparando para celebrar o 7 de Setembro com uma série de desfiles, atividades cívicas e eventos festivos. No entanto, este ano as festividades ocorrerão com algumas restrições devido ao período eleitoral. As autoridades locais estão ajustando as programações para assegurar que os eventos respeitem as normas estabelecidas e evitem a promoção de candidatos e partidos durante as celebrações.

Volta Redonda

Em Volta Redonda, o Desfile Cívico-Militar será realizado na Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado, e contará com a participação de bandas e fanfarras, além de entidades militares, clubes de serviços e grupos de escoteiros. A programação começará às 8h, na Praça Sávio Gama, com o hasteamento das bandeiras e a execução dos hinos Nacional e da Independência pela Banda e o Coral Municipal. Em seguida, o desfile contará com a presença de aproximadamente 800 alunos da Rede Municipal de Ensino, que integrarão as Bandas Mini do projeto “Volta Redonda Cidade da Música”.

A organização disponibilizará, pelo terceiro ano consecutivo, áreas reservadas para pessoas com autismo – a Tenda dos Girassóis – e para pessoas com deficiência (PCDs) que utilizam cadeira de rodas – o Camarote da Acessibilidade. Esses espaços estarão localizados na Praça Sávio Gama, ao lado do palanque oficial.

O evento deve mobilizar cerca de 10 mil pessoas e 40 instituições. Para garantir a segurança, o trânsito na Avenida Paulo de Frontin e ruas transversais será interrompido a partir da 0h deste sábado.

Barra Mansa

Este ano, Barra Mansa optou por uma celebração mais discreta. O hasteamento das bandeiras será realizado no Palácio Barão de Guapy, com a participação dos guardas municipais. No entanto, não haverá desfile cívico na cidade.

Barra do Piraí

Barra do Piraí manterá a tradição com uma concentração cívica às 7h na Praça Oliveira Figueiredo, seguida pelo desfile cívico na Avenida Governador Portela, no Centro. Aproximadamente 40 instituições estarão envolvidas no evento. Devido à programação, o trânsito na Rua Padre Alfredo será fechado a partir das 4h, e na Avenida Governador Portela, às 6h, no dia 7.

Piraí

Piraí se destacará com a ‘Festa da Independência 2024’. Além do tradicional desfile cívico no distrito de Arrozal, com a participação de cerca de 1.500 estudantes e participantes de projetos esportivos do município, às 9h de sábado. O desfile será aberto pela Banda Arrozalense.

Organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, Eventos e Economia Criativa, a festividade também incluirá shows em frente ao Ciep de Arrozal, a partir desta sexta-feira (dia 6), até domingo (dia 8). As atrações principais são Aline Barros, Suel e Barões da Pisadinha.

Angra dos Reis

O desfile cívico em Angra dos Reis está marcado para as 9h, na Avenida Júlio Maria, no Centro. Participarão 17 escolas municipais, três estaduais, três particulares, além de três secretarias municipais, a Marinha do Brasil, as polícias Militar e Civil, o Corpo de Bombeiros e dez entidades civis. O desfile apresentará temas relacionados aos projetos desenvolvidos em cada unidade escolar.

Pinheiral

Até o fechamento desta edição, a Prefeitura de Pinheiral ainda não havia divulgado a programação do desfile cívico de 7 de Setembro.

Programação do Desfile Cívico-Militar de VR

Primeira Fase – 8h30min