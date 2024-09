A Polícia Militar apreendeu uma significativa quantidade de drogas durante uma operação realizada na quinta-feira (dia 5), no bairro Santa Rosa 2, em Valença. A ação foi conduzida pela guarnição do Grupo de Ações Táticas (GAT), que intensificou o patrulhamento na área após denúncias de tráfico ilícito de drogas.

A equipe recebeu informações de moradores sobre a presença de integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) escondendo entorpecentes em uma área de mata próxima ao Conjunto Habitacional Santa Rosa 2. Um policial de folga observou um indivíduo saindo da mata com quatro sacolas plásticas contendo drogas, mas o suspeito fugiu ao avistar a presença policial.

A guarnição realizou uma varredura no local indicado e conseguiu encontrar uma grande quantidade de drogas, que foi devidamente apreendida. Entre os materiais encontrados estavam: maconha em embalagens de 25g, 20g e 10g, totalizando 415g, 100g e 562g, respectivamente; skank de 20g, totalizando 310g; e cocaína em embalagens de 50g e 20g, totalizando 20 tambores e 60 pinos.

Todas as drogas encontradas estavam marcadas com a sigla “CV Valença”, confirmando a associação com a facção criminosa local.

Os agentes realizaram um patrulhamento adicional pelo bairro na tentativa de localizar o suspeito que havia fugido, sem sucesso. O suspeito seria um adolescente de 15 anos e que já possui um registro anterior relacionado ao tráfico de drogas. O material apreendido foi levado para a 91ª DP (Valença), onde o caso foi registrado.

Foto: Divulgação