Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (dia 6), o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) pede que a população economize água. A autarquia está realizando uma manutenção emergencial na Estação de Tratamento de Água (ETA), no bairro Belmonte, por conta de problema no sistema de energia elétrica que abastece a estação. A previsão é que os serviços sejam concluídos até as 13h desta sexta-feira, e o abastecimento será retomado gradativamente.

O Saae-VR informou que já foram distribuídos caminhões-pipa para hospitais e outros pontos prioritários, e reitera a solicitação para que população que faça o uso racional da água, priorizando o consumo humano, evitando desperdícios, até que o retorno do abastecimento seja normalizado por completo.