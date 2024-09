A Polícia Civil de Volta Redonda prendeu, na tarde desta terça feira (dia 10), um homem de 28 anos apontado como gerente geral do tráfico de drogas do bairro Três Poços. O suspeito teria determinado o fechamento do comércio na última segunda-feira (dia 9), após a morte de liderança do tráfico da localidade. A ação desta terça ocorreu sob a coordenação e orientação do delegado titular Vinícius Coutinho e do delegado adjunto José Carlos Neto.

Segundo a Polícia Civil, o suposto traficante exercia controle sobre o bairro e chegou a impor restrições de circulação aos moradores e abertura do comércio , causando temor na comunidade após a morte de Robson de Brito Laranjeiras dos Santos, de 30 anos, vulgo “Robinho”, que seria chefe do tráfico da localidade.

O alvo foi surpreendido pelos policiais no bairro Três Poços e ainda tentou empreender fuga pelos fundos de uma residência, deixando duas pistolas calibre 9mm. municiadas e um rádio comunicador no telhado da casa vizinha. Uma das pistolas estava equipada com kit rajada.

A Polícia Civil de Volta Redonda reforça que não vai tolerar traficantes ameaçando a população. A operação é um exemplo de que qualquer tentativa de impor o medo ou controlar áreas por meio de ameaças será combatida de forma rigorosa. O objetivo é garantir que os moradores vivam com tranquilidade, sem se submeter a criminosos.

O preso será recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado e a disposição da Justiça.