Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata em Volta Redonda na tarde desta terça-feira (dia 10). O Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local tentando controlar as chamas, que se alastraram entre os bairros Jardim Amália e Jardim Provence. Embora o fogo esteja próximo a residências, até o momento não há registro de danos a imóveis ou feridos.

Imagens enviadas por leitores ao Folha do Aço mostram a intensidade do incêndio em Volta Redonda, evidenciando o avanço das chamas e a grande área de mata atingida. Fotos e vídeos mostram o fogo se espalhando e a proximidade com áreas residenciais, destacando a gravidade da situação.

Vale lembrar que o Inmet emitiu alerta para o risco de queimadas na região devido à onda de calor e baixa umidade. A combinação aumenta o risco de que o fogo se espalhe ainda mais e cause danos a propriedades e ao meio ambiente. Além disso, a fumaça e as partículas liberadas pelo incêndio podem afetar a saúde dos moradores, principalmente aqueles com problemas respiratórios.

Desde o início de 2024, o monitoramento por satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registrou 760 focos de queimadas no estado do Rio de Janeiro, o maior número desde 2017. Setembro, em particular, já conta com 55 incêndios florestais identificados no estado, o maior total para o mês desde 2010.

Há duas semanas, o Corpo de Bombeiros alertou sobre um aumento significativo nas queimadas, com 6.178 ocorrências a mais em comparação com o mesmo período do ano passado, representando um aumento de cerca de 85%. Entre os municípios mais afetados estão Rio de Janeiro, São Gonçalo e Duque de Caxias, com Volta Redonda também enfrentando sérios problemas.

