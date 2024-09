Um adolescente de 17 anos foi apreendido nesta terça-feira (dia 10) no bairro Parque Maíra, em Pinheiral, sob suspeita de envolvimento na morte de Douglas Fonseca dos Santos, o motorista de aplicativo encontrado morto em Volta Redonda na madrugada de segunda-feira (dia 9). Douglas foi vítima de um possível latrocínio, com um tiro na cabeça. O carro usado na fuga foi encontrado abandonado, também no município de Pinheiral.

O menor suspeito foi identificado através de câmeras de segurança e levado à delegacia após decisão judicial, mas nega participação no crime. Outro envolvido, também de 17 anos, está foragido.

A investigação foi conduzida pelo setor de homicídios da Delegacia de Volta Redonda após minucioso trabalho de inteligência, onde foram analisadas as câmeras de monitoramento da cidade, o histórico de localização do GPS do veículo da vítima, além de oitivas de testemunhas que deixaram clara a participação do menor que, acompanhado do outro comparsa, também menor e já identificado, executou a vítima pois recebeu a negativa em levá-los para uma empreitada criminosa.

O caso, ocorrido na Rua L do bairro Siderville, chocou a região. Douglas foi arremessado para fora do carro e baleado na cabeça. Ele tinha 36 anos e trabalhava como motorista de aplicativo para complementar a renda. O corpo de Douglas foi enterrado na manhã desta terça-feira (dia 10) no Cemitério Portal da Saudade. Ele deixa esposa e duas filhas.

O menor apreendido nesta terça-feira será encaminhado ao DEGASE, onde permanecerá internado provisoriamente à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação/Polícia Civil