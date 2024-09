Dois indivíduos, com idades de 20 anos, foram abordados na noite de segunda-feira (dia 9), em Barra do Piraí, por suspeita de tráfico de drogas. Além da detenção de um deles, a operação da Polícia Militar também resultou na apreensão de uma significativa quantidade de drogas na Rua dos Ipês. A operação foi desencadeada após uma denúncia anônima informando sobre tráfico de drogas no local. A denúncia também mencionou um veículo, supostamente envolvido na atividade criminosa.

Ao chegar ao condomínio, os policiais observaram um suspeito saindo de um apartamento. Ao perceber a presença da guarnição, o homem tentou fugir, mas foi contido e abordado. Durante a abordagem, os policiais visualizaram um segundo suspeito dentro do imóvel, porém este escapou da abordagem pulando pela janela da cozinha. A busca no apartamento revelou uma quantidade substancial de material entorpecente e dinheiro.

No imóvel, os policiais apreenderam: 18 invólucros de maconha etiquetados como BP CV 15; 23 invólucros de maconha etiquetados como BP CV 05; 36 pedras de crack etiquetadas como BP CV 10; 1 invólucro de maconha etiquetado como BP CV 05; 1 invólucro de crack etiquetado como BP CV 10; além de R$ 60 em espécie

Além disso, durante a busca pessoal, o primeiro suspeito foi encontrado com dois invólucros: um contendo crack e outro contendo maconha. O rapaz alegou que estava no local para comprar as drogas, apresentando prints da conversa com o segundo suspeito e comprovantes de pagamento via Pix. Diante das evidências, ele foi enquadrado no Art. 28 da Lei 11.343/06, enquanto o fugitivo foi enquadrado no Art. 33 da mesma lei. Todo o material apreendido foi encaminhado à 88º DP para perícia.

A polícia segue em busca pelo indivíduo que continua foragido.

Foto: Divulgação