Na campanha eleitoral para a Câmara de Barra Mansa, os eleitores encontrarão uma gama de nomes exóticos e apelidos curiosos entre os candidatos a vereador. Entre os destaques estão Alexsandro Lek Lek, Ericão do Ovo, Lula Cavalgada e Padeirinho da Moto.

No total, 334 candidatos apresentaram pedidos de registro ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ). Até a tarde de quinta-feira (dia 12), nove desses candidatos haviam sido considerados inelegíveis para disputar uma das 19 vagas disponíveis no Legislativo local no dia 6 de outubro.

Alguns candidatos optam por usar nomes inusitados porque são amplamente reconhecidos em suas comunidades, enquanto outros buscam chamar mais atenção e ganhar visibilidade com essas denominações. Além dos votos de eleitores que conhecem esses concorrentes por seus apelidos, há a possibilidade de que esses nomes atraiam eleitores desiludidos com a política, que podem usar seu voto como forma de protesto. Casos como o de Tiririca e Macaco Tião são exemplos notáveis de como nomes peculiares podem impactar as eleições.

No entanto, é importante que os candidatos à Câmara estejam cientes de que, apesar do apelo dos apelidos, os votos são garantidos principalmente por aqueles que realmente conhecem o candidato. Em uma eleição com tantos nomes chamativos, o reconhecimento local pode fazer toda a diferença.

Confira a seguir a lista completa dos candidatos a vereador em Barra Mansa:

ABRAHÃO DO BRITO

ADEMIR DA GRÁFICA

ADEMIR DIAS

ADILSINHO CHINES

AFONSINHO

AGNALDO DA PARABOLICA

AIALA SILVA

ALDO CUNHA

ALESSANDRO FANGO PASTOR

ALEX DO UBER

ALEXANDRE DO RIALTO

ALEXSANDRO LEK LEK

ALICE

ALINE RANGEL

ALVARO SEGURANCA

ANA LÚCIA ARTESÃ

ANDERSON GANSINHO

ANDRÉ ABEL

ARQUIMEDES BUGUINHO

ARTHUZINHO

AUDRIN

AUGUSTO CÉSAR

AUGUSTO DA CULTURA

BARBARA PROFESSORA

BATISTA

BEATRIZ ROQUE

BETINHA

BETINHO

BETO ELETRICISTA

BETTE DA EDUCAÇÃO

BHELLA

BIA

BOI VEICULOS

BRUNA BARCELON

BRUNA VIDAL

BRUNO OLIVEIRA

CARLA REJANE DA COLÔNIA

CARLINHO CIBORG

CARLINHOS

CARLINHOS DO ANO BOM

CARMEM MONTEIRO DE BARROS

CASE

CÁSSIO BARROS

CAZUZA

CEIÇÃO DO UBER

CÉLIO PSICÓLOGO

CÉSAR THOMÉ

CESINHA

CHIQUINHA MARQUES

CIDOMAR GOUVEIA

CINTHIA LIRA

CISSA DA MAJOR

CLAUDIA SEGURANÇA

CLAUDINHO DO NOSSO JORNAL

CLEA DE LIZ

CLOVIS DE PAULA

CRIS SPINDOLA

CRISTINA BASILIO

CRISTINA MAGNO

DAIARA

DALMO REIS

DANIEL MACIEL

DANNY VILLAS BOAS

DARLAN MOURA

DECO

DECO ARAGAO

DENILSON SICUPIRA

DIEGO SALES

DIEGO SILVA

DIOGO NOGUEIRA

DIVINO GOMES

DOUGLAS PEDREIRO

DR CLAUDEMIR

DR EDUARDO PIMENTEL

DR GINO ADVOGADO

DR LEOMAR

DRA MARIA EMILIA

DRA DAIANA RAMOS

DRIKA

DU GÁS

DUDA MORADA DO SOL

DUDU

DUDU DO CORTTEE

DUDU DO SALÃO

DUDU SKYLARK

DURVAL

EDDY DO LABORATORIO

EDDY MIGUEL

ELAINE DANIEL

ELEN MONTEIRO

ELENICE MACIEL

ELIAS DA CORBAMA

ENFERMEIRA JUSSARA

ENFERMEIRA MARCIA

ERICÃO DO OVO

EURICO

EURIDICE

EVERTON PÉSÃO

EZEQUIEL CARLI

FABIANO JUSTO

FATIMA

FELIPE DINIZ

FELIPE RIBEIRO

GABRIEL COSTA

GERALDO ANGORÁ

GERALDO SILVA

GERMANO GALO CEGO

GILIADE LIMA

GILSON NEGRÃO

GILSON POOXA VIDA

GIULIANO MENEGHIN

GLAUCIA ANDRADE

GRAÇA

GRAZY LINS

GRILO

GUSTAVO GOMES

GUSTAVO PEIXOTO KIKO

HELCIO RAMOS

HELIO GOMES

HENRIQUE CORINGA

IARA ACUNHA

IASMIN LIMA

IKA DO SÃO JUDAS

ILDER ALVES

ISAÍAS DIAS

IVAN DO MOTO UBER

IVAN NASCIMENTO

IVANIA FURTADO

IVO DA PAMPA

IVO JOSE

IVONE CONTADORA

IZABELLA

J CHAGAS

JAIRO ALVES

JALMA

JANE JESUS

JÂNIO VIANA

JANLUI LACERDA

JEFFERSON MAMEDE

JEFFINHO MAXIMO

JOÃO DAVY TATUADOR

JOÃO PAULO COUTINHO

JOAOZINHO DO AR

JOJO MARTINS

JORDAO JOBSON

JOSE CARLOS ELIAS

JOSE LAZARO

JOSÉ TARCISIO

JUAREZ

JULIO CESAR

JULIO LEONARDO

JUNIOR DA VAN

JURUNA CAMINHOES

KAREN

KATIUCIA GIVISIEZ

KEILA MAZOTO

KLEBIA RAMOS

KLÉVIS FARMACÊUTICO

LANA

LANA DOS RESGATES

LARISSA OLIVEIRA

LEANDRO DO SEGURO

LEANDRO POLICARPO

LEANDRO PORFILHO

LENINHA

LÉO BARRA MANSA

LEONARDO LEITE

LEONARDO PACHECO

LILIANE BITENCOURT

LU MESQUITA

LUCAS ALVES

LUCAS DO MORANGO

LUCAS VALIM

LUCIA HELENA

LUCIANA RODRIGUES

LUCIANO PISCINA

LUIS ANTONIO CARDOSO

LUÍS IRMÃO

LUIZ MELO

LUIZA HELENA

LUIZÃO SAÚDE

LUIZINHO DO SINDICATO

LULA CAVALGADA

MÁGICO GUSTAVO

MAGUILA EXCURSÕES

MAICON PEDAGOGO

MAIKIN BARBEIRO

MANU BORGES

MARCELA

MARCELL CASTRO

MARCELO DA COLONIA

MARCELO DO GUIA COMERCIAL

MARCIA RIBEIRO

MARCIA SOUZA

MARCINHO PESQPAGUE

MARCIO TÔ QUE TÔ

MARCO GONÇALVES

MARCOS AURÉLIO

MARCOS MARQUES

MARCOS PAULO BERNARDES

MARCOS VALLE

MARIA DA ALEGRIA

MARIDO DE ALUGUEL

MARIJARA DA COLÔNIA

MARILENE LELENA SÃO FRANCISCO

MARILENE PEDRO

MARINHO BRANCO

MARIO LUCIO

MARKIM MYPET

MARLI DE JESUS

MARQUINHO NOBREGA

MARQUINHO PITOMBEIRA

MARTIM FABIANO

MATHEUS VARGAS

MAURÃO BOMBEIRO

MAURO SABINO

MAX DIAMANT

MAYARA FIGUEREDO

MEIRE MOREIRA

MILA

MINEIRO

MONIQUE VIANA

NATAN ROBERTT

NATIELE BRAGANÇA

NEUSA MARIA

NICOLAU VINCIPROVA

ODETTE FAVERO

PADEIRINHO DA MOTO

PAIZÃO DO BBB LANCHES

PAOLA DA PIZZARIA

PASTOR HELERSON DANIEL

PASTOR REINALDO

PASTOR VALTER DA RADIO

PASTORA CARLA ROCHA

PAULINHO DA FARMÁCIA

PAULINHO DO ALHO

PAULINHO DO KM 4

PAULINHO DO SAO PEDRO

PAULINHO MOTORISTA

PAULO CHUCHU

PAULO DA FARMACIA

PAULO MARCELO

PAULO SANDRO

PEDRINHO

PELEZINHO SIRI BOLADO

PENHA PADILHA

PET DO CARRO DE SOM

PISSULA

POLLY MARQUESIN

PRETINHO DA CAPOEIRA

PRETO DA VILA MARIA

PRISCILA XAVIER

PROF MARILDA RAMOS

PROF TANIA

PROF. ARI – LILI

PROF. FERNANDA CARREIRO

PROF. MARIA LUCIA

PROFESSOR ANDRÉ PIUÍ

PROFESSOR SANDRO MAGRÃO

PROFESSORA CLARICE

PROFESSORA JANICE

PROFESSORA JESSICA

PROFESSORA MAIARA

QUELI DA SAUDE

RAFINHA DA SAUDE

RAI SANTOS

RAIANE CARVALHO

RAPHAEL TORTURELLA

RAQUEL PERES

RAYANE BRAGA

RENAN CARVALHO

RENAN CAVALCANTI

RENATINHO

RENATINHO DO VILÁZIO

RENATINHO JR

RENATO MARTINS

ROBERTINHO DE AMPARO

ROBERTO BELEZA

ROBSON

RODOLFO FERNANDEZ

ROGER FILHO DO CHUCHU

ROMILDO VICTORINO

ROMULO GUERREIRO

RONALDO DA K UM

RONEY MIGUEL

RONILSON MORAES

ROSLAN

RUSSO

RUSSO DA PIPA

SANDRO JARDIM

SASSÁ DO GÁS

SERGIO CHAVES

SERGIO VÉIO DO SÃO VICENTE

SHEILA AVELINO

SILVINHO

SIRLENE APARECIDA

SÔNIA PODÓLOGA

SR CLÁUDIO CORREDOR

TATIANE TIETA

THAIARA

THAINARA FERNANDES

THIAGO CAMPBELL

TIA LENA

TIA LIA

TIA VANESSA

TOM TEIXEIRA

TOTONHO PATROCÍNIO

TREINADOR HENRIQUE PEIXOTO

TUCANO

TULIO COSTA

TURBAY

TUTA DO PICOLE

ULYSSES NOVAES

VANDINHA SÃO LUIZ

VANESSA DE AMPARO

VANINHA

VERA LÚCIA

VICENTE REIS

VICENTINHO

WAGUIM

WAGUINHO ABENÇOADO

WALMIRO FABIANO

WALTINHO DA AMBULÂNCIA

WELLINGTON MEDEIROS

WEVERTON SOUSA

WILLIAN PERIA

YARA CORDEIRO

ZÉ DA CAIXINHA

ZÉ MINEIRO DA REGIÃO LESTE

ZÉ REIS DA VISTA ALEGRE

ZÉLIA

ZÉLIO SHOW

ZEZÉ DA SAÚDE

ZIEL PINTOR