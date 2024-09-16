Na campanha eleitoral para a Câmara de Barra Mansa, os eleitores encontrarão uma gama de nomes exóticos e apelidos curiosos entre os candidatos a vereador. Entre os destaques estão Alexsandro Lek Lek, Ericão do Ovo, Lula Cavalgada e Padeirinho da Moto.
No total, 334 candidatos apresentaram pedidos de registro ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ). Até a tarde de quinta-feira (dia 12), nove desses candidatos haviam sido considerados inelegíveis para disputar uma das 19 vagas disponíveis no Legislativo local no dia 6 de outubro.
Alguns candidatos optam por usar nomes inusitados porque são amplamente reconhecidos em suas comunidades, enquanto outros buscam chamar mais atenção e ganhar visibilidade com essas denominações. Além dos votos de eleitores que conhecem esses concorrentes por seus apelidos, há a possibilidade de que esses nomes atraiam eleitores desiludidos com a política, que podem usar seu voto como forma de protesto. Casos como o de Tiririca e Macaco Tião são exemplos notáveis de como nomes peculiares podem impactar as eleições.
No entanto, é importante que os candidatos à Câmara estejam cientes de que, apesar do apelo dos apelidos, os votos são garantidos principalmente por aqueles que realmente conhecem o candidato. Em uma eleição com tantos nomes chamativos, o reconhecimento local pode fazer toda a diferença.
Confira a seguir a lista completa dos candidatos a vereador em Barra Mansa:
ABRAHÃO DO BRITO
ADEMIR DA GRÁFICA
ADEMIR DIAS
ADILSINHO CHINES
AFONSINHO
AGNALDO DA PARABOLICA
AIALA SILVA
ALDO CUNHA
ALESSANDRO FANGO PASTOR
ALEX DO UBER
ALEXANDRE DO RIALTO
ALEXSANDRO LEK LEK
ALICE
ALINE RANGEL
ALVARO SEGURANCA
ANA LÚCIA ARTESÃ
ANDERSON GANSINHO
ANDRÉ ABEL
ARQUIMEDES BUGUINHO
ARTHUZINHO
AUDRIN
AUGUSTO CÉSAR
AUGUSTO DA CULTURA
BARBARA PROFESSORA
BATISTA
BEATRIZ ROQUE
BETINHA
BETINHO
BETO ELETRICISTA
BETTE DA EDUCAÇÃO
BHELLA
BIA
BOI VEICULOS
BRUNA BARCELON
BRUNA VIDAL
BRUNO OLIVEIRA
CARLA REJANE DA COLÔNIA
CARLINHO CIBORG
CARLINHOS
CARLINHOS DO ANO BOM
CARMEM MONTEIRO DE BARROS
CASE
CÁSSIO BARROS
CAZUZA
CEIÇÃO DO UBER
CÉLIO PSICÓLOGO
CÉSAR THOMÉ
CESINHA
CHIQUINHA MARQUES
CIDOMAR GOUVEIA
CINTHIA LIRA
CISSA DA MAJOR
CLAUDIA SEGURANÇA
CLAUDINHO DO NOSSO JORNAL
CLEA DE LIZ
CLOVIS DE PAULA
CRIS SPINDOLA
CRISTINA BASILIO
CRISTINA MAGNO
DAIARA
DALMO REIS
DANIEL MACIEL
DANNY VILLAS BOAS
DARLAN MOURA
DECO
DECO ARAGAO
DENILSON SICUPIRA
DIEGO SALES
DIEGO SILVA
DIOGO NOGUEIRA
DIVINO GOMES
DOUGLAS PEDREIRO
DR CLAUDEMIR
DR EDUARDO PIMENTEL
DR GINO ADVOGADO
DR LEOMAR
DRA MARIA EMILIA
DRA DAIANA RAMOS
DRIKA
DU GÁS
DUDA MORADA DO SOL
DUDU
DUDU DO CORTTEE
DUDU DO SALÃO
DUDU SKYLARK
DURVAL
EDDY DO LABORATORIO
EDDY MIGUEL
ELAINE DANIEL
ELEN MONTEIRO
ELENICE MACIEL
ELIAS DA CORBAMA
ENFERMEIRA JUSSARA
ENFERMEIRA MARCIA
ERICÃO DO OVO
EURICO
EURIDICE
EVERTON PÉSÃO
EZEQUIEL CARLI
FABIANO JUSTO
FATIMA
FELIPE DINIZ
FELIPE RIBEIRO
GABRIEL COSTA
GERALDO ANGORÁ
GERALDO SILVA
GERMANO GALO CEGO
GILIADE LIMA
GILSON NEGRÃO
GILSON POOXA VIDA
GIULIANO MENEGHIN
GLAUCIA ANDRADE
GRAÇA
GRAZY LINS
GRILO
GUSTAVO GOMES
GUSTAVO PEIXOTO KIKO
HELCIO RAMOS
HELIO GOMES
HENRIQUE CORINGA
IARA ACUNHA
IASMIN LIMA
IKA DO SÃO JUDAS
ILDER ALVES
ISAÍAS DIAS
IVAN DO MOTO UBER
IVAN NASCIMENTO
IVANIA FURTADO
IVO DA PAMPA
IVO JOSE
IVONE CONTADORA
IZABELLA
J CHAGAS
JAIRO ALVES
JALMA
JANE JESUS
JÂNIO VIANA
JANLUI LACERDA
JEFFERSON MAMEDE
JEFFINHO MAXIMO
JOÃO DAVY TATUADOR
JOÃO PAULO COUTINHO
JOAOZINHO DO AR
JOJO MARTINS
JORDAO JOBSON
JOSE CARLOS ELIAS
JOSE LAZARO
JOSÉ TARCISIO
JUAREZ
JULIO CESAR
JULIO LEONARDO
JUNIOR DA VAN
JURUNA CAMINHOES
KAREN
KATIUCIA GIVISIEZ
KEILA MAZOTO
KLEBIA RAMOS
KLÉVIS FARMACÊUTICO
LANA
LANA DOS RESGATES
LARISSA OLIVEIRA
LEANDRO DO SEGURO
LEANDRO POLICARPO
LEANDRO PORFILHO
LENINHA
LÉO BARRA MANSA
LEONARDO LEITE
LEONARDO PACHECO
LILIANE BITENCOURT
LU MESQUITA
LUCAS ALVES
LUCAS DO MORANGO
LUCAS VALIM
LUCIA HELENA
LUCIANA RODRIGUES
LUCIANO PISCINA
LUIS ANTONIO CARDOSO
LUÍS IRMÃO
LUIZ MELO
LUIZA HELENA
LUIZÃO SAÚDE
LUIZINHO DO SINDICATO
LULA CAVALGADA
MÁGICO GUSTAVO
MAGUILA EXCURSÕES
MAICON PEDAGOGO
MAIKIN BARBEIRO
MANU BORGES
MARCELA
MARCELL CASTRO
MARCELO DA COLONIA
MARCELO DO GUIA COMERCIAL
MARCIA RIBEIRO
MARCIA SOUZA
MARCINHO PESQPAGUE
MARCIO TÔ QUE TÔ
MARCO GONÇALVES
MARCOS AURÉLIO
MARCOS MARQUES
MARCOS PAULO BERNARDES
MARCOS VALLE
MARIA DA ALEGRIA
MARIDO DE ALUGUEL
MARIJARA DA COLÔNIA
MARILENE LELENA SÃO FRANCISCO
MARILENE PEDRO
MARINHO BRANCO
MARIO LUCIO
MARKIM MYPET
MARLI DE JESUS
MARQUINHO NOBREGA
MARQUINHO PITOMBEIRA
MARTIM FABIANO
MATHEUS VARGAS
MAURÃO BOMBEIRO
MAURO SABINO
MAX DIAMANT
MAYARA FIGUEREDO
MEIRE MOREIRA
MILA
MINEIRO
MONIQUE VIANA
NATAN ROBERTT
NATIELE BRAGANÇA
NEUSA MARIA
NICOLAU VINCIPROVA
ODETTE FAVERO
PADEIRINHO DA MOTO
PAIZÃO DO BBB LANCHES
PAOLA DA PIZZARIA
PASTOR HELERSON DANIEL
PASTOR REINALDO
PASTOR VALTER DA RADIO
PASTORA CARLA ROCHA
PAULINHO DA FARMÁCIA
PAULINHO DO ALHO
PAULINHO DO KM 4
PAULINHO DO SAO PEDRO
PAULINHO MOTORISTA
PAULO CHUCHU
PAULO DA FARMACIA
PAULO MARCELO
PAULO SANDRO
PEDRINHO
PELEZINHO SIRI BOLADO
PENHA PADILHA
PET DO CARRO DE SOM
PISSULA
POLLY MARQUESIN
PRETINHO DA CAPOEIRA
PRETO DA VILA MARIA
PRISCILA XAVIER
PROF MARILDA RAMOS
PROF TANIA
PROF. ARI – LILI
PROF. FERNANDA CARREIRO
PROF. MARIA LUCIA
PROFESSOR ANDRÉ PIUÍ
PROFESSOR SANDRO MAGRÃO
PROFESSORA CLARICE
PROFESSORA JANICE
PROFESSORA JESSICA
PROFESSORA MAIARA
QUELI DA SAUDE
RAFINHA DA SAUDE
RAI SANTOS
RAIANE CARVALHO
RAPHAEL TORTURELLA
RAQUEL PERES
RAYANE BRAGA
RENAN CARVALHO
RENAN CAVALCANTI
RENATINHO
RENATINHO DO VILÁZIO
RENATINHO JR
RENATO MARTINS
ROBERTINHO DE AMPARO
ROBERTO BELEZA
ROBSON
RODOLFO FERNANDEZ
ROGER FILHO DO CHUCHU
ROMILDO VICTORINO
ROMULO GUERREIRO
RONALDO DA K UM
RONEY MIGUEL
RONILSON MORAES
ROSLAN
RUSSO
RUSSO DA PIPA
SANDRO JARDIM
SASSÁ DO GÁS
SERGIO CHAVES
SERGIO VÉIO DO SÃO VICENTE
SHEILA AVELINO
SILVINHO
SIRLENE APARECIDA
SÔNIA PODÓLOGA
SR CLÁUDIO CORREDOR
TATIANE TIETA
THAIARA
THAINARA FERNANDES
THIAGO CAMPBELL
TIA LENA
TIA LIA
TIA VANESSA
TOM TEIXEIRA
TOTONHO PATROCÍNIO
TREINADOR HENRIQUE PEIXOTO
TUCANO
TULIO COSTA
TURBAY
TUTA DO PICOLE
ULYSSES NOVAES
VANDINHA SÃO LUIZ
VANESSA DE AMPARO
VANINHA
VERA LÚCIA
VICENTE REIS
VICENTINHO
WAGUIM
WAGUINHO ABENÇOADO
WALMIRO FABIANO
WALTINHO DA AMBULÂNCIA
WELLINGTON MEDEIROS
WEVERTON SOUSA
WILLIAN PERIA
YARA CORDEIRO
ZÉ DA CAIXINHA
ZÉ MINEIRO DA REGIÃO LESTE
ZÉ REIS DA VISTA ALEGRE
ZÉLIA
ZÉLIO SHOW
ZEZÉ DA SAÚDE
ZIEL PINTOR