Uma câmera de segurança mostra uma pessoa chegando em uma moto em um trecho de vegetação da Serra da Beleza, em Valença. Ela coloca fogo na mata e vai embora. O flagrante foi feito às 18h10 da quarta-feira da semana passada (dia 11).

O Corpo de Bombeiros afirmou que essa ação foi responsável pelo incêndio no monumento natural estadual Serra da Beleza, que começou naquela quarta e durou até este domingo (dia 15). A delegacia de Valença tenta identificar o homem da moto.

Segundo a corporação, o fogo destruiu uma área equivalente a 2.300 campos de futebol de flora nativa.

A Polícia Civil do Rio investiga ao menos 20 pessoas suspeitas de colocar fogo intencionalmente em vegetação em todo o estado. As investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) de forma conjunta com as distritais do interior para identificar os responsáveis pelos atos criminosos.