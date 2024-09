As eleições municipais se aproximam e, com elas, uma enxurrada de promessas dos candidatos que buscam conquistar ou manter seus postos. Em Volta Redonda, o prefeito Neto (PP), candidato à reeleição para um possível sexto mandato, parece não medir esforços para seduzir o eleitorado com promessas de grandes projetos e aquisições.

Durante um evento de campanha na última semana, Neto prometeu adquirir e doar à comunidade o imóvel que, por décadas, abrigou a sede social do Versátil Clube no bairro Siderópolis. “Eu vou conversar com a CSN e vou comprar aquela área. Hoje, eu tenho dinheiro para fazer isso e vou doar para vocês. Podem me cobrar”, afirmou o prefeito, gerando aplausos entre os presentes.

Histórico e viabilidade

da promessa

A promessa de Neto levanta questões sobre a viabilidade da proposta. O imóvel, situado próximo à Floresta da Cicuta – uma Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) com restrições de uso – não é de fácil negociação. Recentemente, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio (Fecomércio) tentou adquirir o complexo esportivo do Recreio do Trabalhador, oferecendo R$ 60 milhões à vista, mas não obteve resposta da CSN, o que demonstra a dificuldade em negociar com o grupo presidido por Benjamin Steinbruch.

Escritório Central e Recreio Além da proposta relativa ao Versátil Clube, Neto também abordou outras questões em um encontro promovido pela Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda (Aciap-VR) no dia 17. Durante o evento, o candidato mencionou a possibilidade de aquisição do Escritório Central da CSN e do Recreio do Trabalhador, propondo que esses imóveis sejam transferidos para o município. Neto alegou que essas negociações estão em andamento com o governador Cláudio Castro (PL), devido a uma dívida da CSN com o Estado.

Neto expressou otimismo quanto a essas negociações, afirmando que, se concretizadas, o Escritório Central poderia ser transformado em um espaço multifuncional, com potencial para abrigar estacionamento, universidade, repartições públicas e empresas. “Queremos agradecer ao governador Cláudio Castro pela iniciativa de negociar a dívida da CSN para ajudar Volta Redonda. Esses imóveis têm grande potencial para o município”, afirmou Neto.

Entre promessas e realidades

Enquanto as promessas eleitorais de Neto ecoam por Volta Redonda, a resposta dos eleitores varia entre o ceticismo e a esperança. “Promessas de campanha sempre soam bem, mas queremos ver ação real”, comenta Marcela Souza, moradora do bairro Siderópolis.

Especialistas em política urbana questionam a prática comum de prometer grandes projetos imobiliários sem planos claros e transparentes. “Prometer é fácil, especialmente quando os resultados dessas promessas não são rapidamente verificáveis”, analisa o urbanista Carlos Mendes.

As promessas de campanha, especialmente em cidades com desafios urbanos e sociais significativos como Volta Redonda, jogam um papel crucial nas eleições. No entanto, a eficácia dessas promessas só pode ser medida pela concretização das mesmas. À medida que as eleições se aproximam, os eleitores de Volta Redonda ficam com a tarefa de discernir entre o factível e o fantasioso, decidindo se darão mais um mandato a um veterano da política local ou buscarão novas alternativas.