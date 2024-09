Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou o trânsito lento na manhã desta segunda-feira (dia 23) na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda. A colisão aconteceu na altura do bairro São João, na pista sentido São Geraldo.

Equipes da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão no local para atender a ocorrência e organizar o trânsito. Ainda não há informações sobre possíveis vítimas.

O fluxo de veículos segue com retenções nos dois sentidos e motoristas devem redobrar a atenção ao passar pelo trecho. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

A notícia poderá ser atualizada a qualquer momento.