A Operação Lei Seca realizou fiscalizações intensas no último fim de semana, entre os dias 20 e 22 de setembro, resultando na autuação de 17 motoristas por embriaguez em Resende e 13 em Penedo. As ações aconteceram simultaneamente em diversas cidades do estado do Rio.

Ao todo, 3.180 motoristas foram abordados, com 386 casos de alcoolemia registrados. A Barra da Tijuca, que sediou o festival Rock in Rio, apresentou a maior taxa de motoristas embriagados, com 40,7% dos casos. Magé ficou em segundo lugar, com 31,6%, seguida por Resende, com 17% de incidência.

Em Penedo, distrito de Itatiaia, as fiscalizações aconteceram na sexta-feira (dia 20), com 129 abordagens, enquanto em Resende ocorreram 100 abordagens no sábado (dia 21).

A Superintendência da Operação Lei Seca alertou que, em média, 84 motoristas são autuados diariamente por dirigir sob o efeito de álcool no estado do Rio de Janeiro. As fiscalizações integram a Semana Nacional do Trânsito que segue até o dia 25 e têm como objetivo principal promover um trânsito mais seguro, conscientizando motoristas inclusive sobre os perigos da combinação entre álcool e direção.

Foto: Divulgação