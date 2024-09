O prefeito e candidato à reeleição em Volta Redonda, Antonio Francisco Neto (PP), iniciou nesta segunda-feira, dia 23, uma série de visitas aos bairros do município, apresentando as principais propostas para o seu próximo mandato (2025-2028), e enfatizando as realizações dos últimos quatro anos.

Pela manhã, Neto percorreu a região do Santo Agostinho onde reiterou à população a entrega da reforma e ampliação da UPA (Unidade de Pronto Atendimento). A obra está na fase de finalização com entrega prevista ainda este ano. O candidato à reeleição ainda citou a revitalização da Academia da Saúde Darcilei Monteiro de Oliveira – Professor Darcilei, no bairro Volta Grande, que atualmente atende 400 pessoas, e oferece atividades físicas, práticas integrativas e educativas.

Neto ainda lembrou que através do seu governo, em parceria com o governo do estado, promoveu o asfaltamento de mais de 300 vias e avenidas do bairro Santo Agostinho.

“Gente, investimos na saúde do povo e vamos fazer ainda mais. Além da saúde, construímos um novo sistema de drenagem, próximo à Rua 1.021 para acabar com os alagamentos. Não podemos nos esquecer das melhorias no sistema de esgoto na Rua Bartolomeu Bueno. Também investimos no esporte e lazer dos moradores, com reformas de quadras e praças em toda a região do Santo Agostinho”, disse Antonio Francisco Neto.

Ao falar sobre a educação, o candidato mencionou a reforma da Creche Municipal Nosso Espaço, além da ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Vera Lúcia Silveira Braga, antigo Branca de Neve – ambos localizados no Volta Grande.

“Volta Redonda tem 37 creches públicas e outras virão no próximo mandato. Temos a consciência e daremos prioridade ao ensino integral, pois sabemos da realidade das mães que precisam trabalhar”, destacou.

Ao percorrer o bairro Vila Americana, Neto conversou com os moradores sobre a entrega recente: a passarela de pedestres, ligando os bairros Vila Americana e Água Limpa, próximo à Radial Leste.

“Fizemos a troca das luminárias públicas por LED, reabrimos os 35 CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) que quando reassumimos à prefeitura, em 2021, os encontramos fechados – incluindo a unidade do Vila Americana. Revitalizamos as praças e ainda trouxemos novo asfaltamento para o bairro. Podemos mais e vamos fazer”, comentou Neto.

Neto finaliza o dia com carreata

O candidato à reeleição finalizou a segunda-feira com carreata nos bairros Belo Horizonte, Verde Vale, Mariana Torres, Vila Brasília, Coqueiros, São João Batista e Retiro. Quando esteve na região do Vila Brasília, Neto fez questão de enfatizar: “a Fazendinha vai virar bairro”.

“Temos um carinho pela população da região do Vila Brasília. Vamos iniciar as obras para a construção da nova UBSF Vila Brasília, esse bairro cresceu e merece uma unidade atualizada com atendimento digno as famílias. Já entregamos a reforma da UBSF Verde Vale. Também investimos na prevenção com obras de contenção de encostas para evitar transtornos durante o período de chuvas. Já investimos mais de R$ 1 milhão nestas obras que estão beneficiando diversos moradores desta região”, disse Neto.

Ao percorrer os bairros Ponte Alta, Jardim Europa, Siderville e Jardim Suíça, Neto apresentou tudo o que já foi realizado como a construção do viaduto de acesso ao bairro Siderville e a reforma da praça, e a reabertura do CRAS Ponte Alta, que está sendo ampliando, para que ela atenda cerca de 2,5 mil famílias.

Encerrando as visitas, Neto esteve na Vila, no Bela Vista, Rústico, 207 e no bairro 209, onde citou a finalização do Hospital Veterinário de Volta Redonda, que será o maior Hospital Veterinário do Brasil, construído no bairro Rústico.

“Também inauguramos a creche Dauro Aragão, com 400 vagas em tempo integral, no bairro Tangerinal. Esse número de vagas no ano que vem será ampliado. Essa creche que é uma referência em todo o Brasil”, finalizou Neto.

Fotos de divulgação.