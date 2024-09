O delegado Antonio Furtado (UB), candidato a prefeito de Barra do Piraí, e Cezinha do Mercado (PL), candidato a vice, acabaram de assumir mais um compromisso com a população barrense. Furtado afirmou em vídeo divulgado em suas redes sociais, que se assumir a prefeitura do município em 2025 irá congelar a cobrança de IPTU na cidade. A iniciativa surgiu após os candidatos ouvirem várias reclamações de moradores referentes ao aumento abusivo do imposto que vem sendo aplicado pela administração atual, que contratou um drone para sobrevoar a cidade, a fim de fiscalizar cada habitação e aplicar uma taxa extra para os imóveis que consideram irregulares.

“Hoje existem mais de 20 mil pessoas que estão na dívida ativa, sendo processadas pela prefeitura pela cobrança muitas vezes abusiva do IPTU. O grande problema é que um enorme número dessas pessoas já parcelou a dívida e outras não devem nada, e, mesmo assim, são vítimas de bloqueios judiciais de suas contas e ficam sem dinheiro até mesmo para pagar despesas básicas, como alimentação e medicamentos. Chega! Nós não podemos aceitar que o nosso povo seja explorado da forma como está sendo hoje”, enfatizou Furtado, que completou explicando exatamente como ele e sua equipe irão agir para beneficiar a população barrense, logo que assumirem o comando da prefeitura do município.

“Uma das primeiras medidas que a minha administração vai tomar é: fazer um levantamento de todos esses processos, corrigir todas as injustiças e acabar de uma vez por todas com qualquer cobrança arbitrária de IPTU. Por isso, de imediato, vamos decretar o congelamento da cobrança do imposto, até que tenhamos todas as informações necessárias para agir de forma transparente e honesta com nossa população. Hoje não existe segurança jurídica na cobrança do IPTU e qualquer pessoa pode ser a próxima vítima”, explicou. Cezinha diz que concorda plenamente com as medidas e demonstra sua indignação com a situação atual.

“Nós não vamos manter a cultura de exploração de um povo que já sofre há anos com privação de serviços públicos essenciais, saúde precária, falta de trabalho e agora tem sido prejudicado financeiramente por uma iniciativa arbitrária da atual administração. Vamos governar Barra do Piraí para melhorar a vida dos barrenses!” complementou.

Furtado, reafirmou ainda que a participação da população será fundamental em seu governo, pois só assim é possível construir uma gestão mais eficiente e inclusiva: “Eu sempre disse que estamos prestes a iniciar o governo mais participativo da história. Na verdade, já estamos ouvindo as pessoas. Em todos os bairros que visitamos, percebemos que essa cobrança de IPTU revolta os barrenses. Muitos relataram bloqueios nas suas contas bancárias que variam de R$ 500 a R$ 3 mil reais. Essas pessoas estão desesperadas pois, mesmo estando em dia ou com parcelamentos, chegam a passar necessidade diante da ganância da Prefeitura. Muitas vezes, o Poder Judiciário é induzido a erro pela Administração Municipal, que apresenta notas de débito inexistentes quando o cidadão não deve nada, gerando prejuízos financeiros e ao bom nome de muita gente,” explicou.

Cezinha do Mercado reforçou a importância de estar em cada bairro e distrito de Barra do Piraí para ouvir as queixas e necessidades da população barrense: “É ouvindo com atenção as dores e anseios do nosso povo que decidimos a melhor forma de agir. Vamos reavaliar essas cobranças e pedir ao Juiz o cancelamento dos bloqueios indevidos nas contas bancárias dos contribuintes. A falta de transparência na atual gestão pública será banida no nosso governo.”

Furtado finalizou dizendo: “Enquanto isso, vamos decretar o congelamento do IPTU. Não queremos que um povo que já sofre com a falta de serviços públicos tenha seu salário, pensão ou aposentadoria retidas injustamente. Basta de exploração do povo barrense! Temos coragem para lutar contra o sistema e vamos pra cima na defesa de quem precisar!”