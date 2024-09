O Flamengo anunciou, na manhã desta segunda-feira (dia 30), a demissão do técnico Tite e de sua comissão técnica após a eliminação na Copa Libertadores. A decisão foi divulgada em nota oficial, agradecendo aos profissionais e designando Filipe Luís como treinador interino. Tite, que chegou ao clube com grandes expectativas, não conseguiu os resultados esperados, especialmente no cenário internacional. Agora, o Flamengo busca um novo técnico para a sequência da temporada. O ex-jogador Filipe Luís, que comanda o time sub-20, vai assumir a equipe interinamente.

Foto: Divulgação/CBF