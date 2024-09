A Prefeitura de Volta Redonda realizará no dia 10 de outubro, às 9h, o pregão eletrônico 90102/2024 para a compra de troféus e medalhas, atendendo às demandas da secretaria municipal de Esporte e Lazer (Smel). O contrato, com duração de 12 meses, está estimado em R$ 1,8 milhão e será regido pela modalidade de menor preço por lote.

O lote 1 prevê a aquisição de 30 mil medalhas, com custo total estimado em R$ 606 mil, o que corresponde a um valor unitário de até R$ 20,20. Já o lote 2 inclui 1.500 troféus em polímero metalizado a alto vácuo, com tamanhos variados.

As entregas dos itens ocorrerão em até 30 dias após a emissão da nota de empenho, conforme estipulado no edital. Segundo a Prefeitura, a aquisição é necessária para “suprir as necessidades da Smel e garantir a realização de eventos e competições com a premiação adequada”.