O candidato a vereador em Barra do Piraí, Didi do Projeto (PSB), foi vítima de uma agressão na noite de quarta-feira (dia 2), enquanto trafegava pela estrada que liga Pinheiral a Vargem Alegre. Ele foi atacado por três indivíduos em duas motocicletas. O caso foi registrado na 101ª DP, que já iniciou as investigações.

Segundo o relato, Didi notou que estava sendo seguido por duas motos. Ao reduzir a velocidade para permitir a passagem, foi abordado por dois ocupantes que desceram de uma das motocicletas e o agrediram com socos, tapas e chutes. Além disso, os agressores danificaram a propaganda eleitoral adesivada em seu veículo, sugerindo possível motivação política.

Didi foi levado à Santa Casa de Barra do Piraí, onde recebeu atendimento médico devido às lesões. A polícia trabalha agora para identificar os envolvidos, tratando o caso como lesão corporal, de acordo com o artigo 129 do Código Penal.