Um jovem de 22 anos foi preso em Porto Real por agredir a namorada, uma adolescente de 15 anos, que está grávida. O crime aconteceu na noite de terça-feira (dia 1) na casa onde o casal mora, no bairro Freitas Soares, e continuou até a manhã de quarta-feira (dia 2), quando o agressor acabou preso em flagrante.

De acordo com informações da Polícia Civil, o agressor a mantinha em cárcere privado e utilizou fios elétrico para energizar portas e janelas e evitar sua fuga. Pela manhã, a vítima conseguiu escapar ao quebrar uma janela e pular o muro, mas foi perseguida e agredida com pedradas na cabeça e chutes na barriga, colocando em risco tanto sua vida quanto a do bebê.

Testemunhas presenciaram as agressões e acionaram a polícia. A jovem foi levada para um hospital, enquanto o agressor, que tentou fugir pelo telhado de sua casa, foi capturado pelos policiais.

Na delegacia, durante o registro da prisão, o homem agrediu um policial e tentou escapar novamente, sendo recapturado escondido no Rio Paraíba do Sul. Ele foi indiciado por tentativa de feminicídio.