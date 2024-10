A CCR RioSP faz nesta quinta-feira (dia 03) a 25ª detonação de rochas, uma das etapas de construção da nova Serra das Araras.

Desde o início das atividades, em junho desse ano, já foram desmontados 28 mil m³ de material rochoso. O maior volume desmontado foi registrado na atividade desta terça-feira, dia o1/10, com 7.850 m³.

Na detonação de quarta-feira (dia 02), o volume foi de 1000 m³. Para a detonação de hoje (dia 03), a última dessa semana, a previsão é desmontar 1,5 mil m³ de rochas.

Para essa operação de desmonte de rocha, é utilizada a técnica de ‘fogo cuidadoso’ – quando há controle de vibração e redução de ruído. Toda operação foi previamente alinhada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ANTT, prefeituras das cidades lindeiras e órgãos competentes.

Lembrando que para realizar a operação com segurança há o fechamento da pista de subida da Serra das Araras na altura do km 226. A pista no sentido Rio de Janeiro da Serra das Araras permanece operando normalmente durante as atividades.

As detonações acontecem sempre das 14h às 16h. A CCR RioSP reforça que para receber notificações sobre a detonação de rochas basta baixar o AAP CCR Rodovias e ativar o botão de notificações.

A concessionária reforça a orientação para que os moradores, comerciantes da região e motoristas programem a viagem e evitem trafegar na região durante o período de fechamento da rodovia. Além de respeitar a sinalização implantada no local. Painéis de mensagens – fixo e móvel – informaram o tempo para liberação da pista. Também serão colocadas faixas na rodovia.