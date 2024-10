A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira (dia 2), um homem foragido há mais de um ano pela prática do crime de estupro de vulnerável. A ação ocorreu no Centro da cidade do Rio de Janeiro.

Após levantamentos de dados e troca de informações, policiais federais do Núcleo de Capturas da PF no Rio de Janeiro (NUCAP/SO/DREX) tiveram êxito em localizar e capturar o condenado de 63 anos, que administrava uma creche em Santa Catarina.

A ação cumpriu, portanto, o mandado de prisão definitiva expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital – TJSC.

Após os procedimentos de praxe, o preso será encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele foi condenado a pena de 20 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável.