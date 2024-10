O executivo volta-redondense Eduardo Bartolomeo utilizou suas redes sociais na segunda-feira, dia 30, para fazer um balanço de sua gestão à frente da presidência da mineradora Vale. Iniciado de forma abrupta em 2019, em resposta à tragédia de Brumadinho (MG), que deixou 270 mortos e um rastro de destruição em janeiro daquele ano, o mandato do engenheiro foi marcado por reforços nas políticas de segurança, a crise da Covid-19 e pressões políticas de governos.

“Assumi a presidência da companhia no momento mais difícil de sua história, com o rompimento da barragem em Brumadinho, que nos fez mudar a cultura organizacional e firmar um novo pacto com a sociedade”, lembrou Bartolomeo em uma postagem no LinkedIn, a rede social voltada para o mundo corporativo.

Embora o seu mandato pudesse ser renovado, em março, o Conselho de Administração da companhia decidiu pela troca de comando, ampliando o contrato do executivo apenas para dar tempo de escolher um substituto. No fim de agosto, foi anunciado como novo presidente Gustavo Pimenta, então vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores da Vale, que tomou posse na terça-feira seguinte.

Bartolomeo tentou permanecer no cargo, mas sucumbiu às disputas entre acionistas da companhia, incluindo as pressões diretas do governo federal. O poder da União sobre a mineradora diminuiu após a reestruturação de 2021, que transformou a Vale em uma companhia de capital pulverizado, sem um controle definido. A saída do BNDES reduziu ainda mais a influência direta, mantida apenas na participação minoritária da Previ.

Essa pulverização também dispersou a disputa entre acionistas. A falta de trânsito em Brasília e com os governos do Pará e de Minas Gerais, onde estão as principais instalações da Vale, eram as críticas mais frequentes à gestão de Bartolomeo. Parte dos representantes dos acionistas no Conselho da companhia também criticava a gestão operacional.

Apesar das críticas, o executivo sempre enfatizou a importância do foco na segurança. “Eu me aproximei ainda mais dos empregados nas minas, dos operadores da nossa complexa logística, de lideranças e demais agentes e parceiros para ouvi-los e compreender o que cada processo demandava de aperfeiçoamento. E evoluímos. Hoje, a Vale é uma empresa mais segura”, afirma a postagem no LinkedIn.

Com a produção afetada pela tragédia de Brumadinho e a demanda impactada pela perspectiva de desaceleração estrutural do crescimento econômico da China, principal importadora do minério da Vale, a companhia adotou uma estratégia de foco na qualidade. “A inovação foi a alavanca para avanços históricos do nosso time, que desenvolveu os briquetes de minério de ferro, solução essencial para a redução das emissões de gases do efeito estufa (GEE)”, continua Bartolomeo. “Reorganizamos, ainda, o negócio em duas plataformas: uma com foco em minério de ferro e outra em metais para transição energética”, completou o executivo.

O conturbado processo de sucessão no comando impactou as cotações das ações da Vale. O anúncio do nome de Pimenta, antes do inicialmente informado pela companhia, e a antecipação da posse para esta terça-feira, foram considerados como um alívio para a mineradora, segundo analistas.

Ainda segundo esses analistas, a nova gestão de Pimenta enfrentará outros dois obstáculos: concluir uma renegociação sobre concessões de ferrovias e fechar um acordo para a reparação pelos danos causados pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana (MG), em 2015. Ambos os imbróglios envolvem cifras bilionárias e exigirão bom trânsito político, mas não resolverão a questão da redução estrutural da demanda chinesa. Recentemente, o anúncio de um pacote de estímulo à economia por Pequim foi um impulso positivo nas cotações das ações da Vale, mas o mercado permanece cético quanto a uma mudança definitiva na situação da Ásia.

“A Vale está pronta para avançar, e o Gustavo Pimenta – meu sucessor, que assume a cadeira a partir de amanhã e a quem eu desejo toda a sorte e sucesso – reúne todas as qualidades para liderar a empresa e elevá-la a outro nível. Se eu puder deixar um conselho para o Gustavo, é que ele cuide, sempre, das pessoas”, conclui Bartolomeo em sua postagem.

Confira a postagem na íntegra de Eduardo Bartolomeo:

“Hoje é o meu último dia como CEO da Vale. Assumi a presidência da companhia no momento mais difícil de sua história, com o rompimento da barragem em Brumadinho, que nos fez mudar a cultura organizacional e firmar um novo pacto com a sociedade. Eu me aproximei ainda mais dos empregados nas minas, dos operadores da nossa complexa logística, de lideranças e demais agentes e parceiros para ouvi-los e compreender o que cada processo demandava de aperfeiçoamento. E evoluímos. Hoje, a Vale é uma empresa mais segura.

Um novo caminho da mineração foi trilhado e essa rota tem sido guiada pelas pessoas ao centro da nossa estratégia, o que me orgulha. Isso se reflete em uma organização diversa, respeitosa com seus diferentes públicos, comunidades e povos indígenas.

A Vale amadureceu e juntos avançamos, com mais 8 mil mulheres trabalhando conosco e com a ampliação da participação delas na liderança, assim como a de pessoas negras. A inovação foi a alavanca para avanços históricos do nosso time, que desenvolveu os briquetes de minério de ferro, solução essencial para a redução das emissões do setor. Melhoramos índices de sustentabilidade e voltamos nosso olhar para o social. Estou muito satisfeito.

Reorganizamos, ainda, o negócio em duas plataformas: uma com foco em minério de ferro e outra em metais para transição energética. A Vale está pronta para avançar, e o Gustavo Pimenta – meu sucessor, que assume a cadeira a partir de amanhã e a quem eu desejo toda a sorte e sucesso – reúne todas as qualidades para liderar a empresa e elevá-la a outro nível.

Se eu puder deixar um conselho para o Gustavo, é que ele cuide, sempre, das pessoas. Meu muito obrigado a todos! A gente existe para melhorar a vida e transformar o futuro. Juntos.”