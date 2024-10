Está em cartaz no Centro Cultural Fundação CSN a exposição “Guerreiros do Arco-Íris”, do renomado artista Enivo. A mostra, que ficará aberta ao público até 19 de outubro, apresenta personagens ambientados em cenários reais e surrealistas, proporcionando a sensação de um caos organizado. Explorando uma estética afro-futurista, a exposição é composta por uma seleção de obras produzidas durante a pandemia, um período de intensa criação para o artista.

Enivo, um ativista cultural dedicado à transformação social, possui um portfólio impressionante com mais de 40 exposições realizadas no Brasil e no exterior, além de 20 mil intervenções urbanas que enriquecem a vida nas ruas de São Paulo e outras cidades ao redor do mundo. Suas intervenções artísticas já foram exibidas em instituições prestigiadas como o Museu Nacional de Brasília, Museu de Arte Sacra de São Paulo, Pinacoteca de São Paulo, Universidade de Belas Artes de Viena (Áustria), e em galerias internacionais como Muse GR (Michigan/EUA), Miami (EUA), Bronx (Nova York), Paris, Lisboa (Portugal), entre outras.

A exposição “Guerreiros do Arco-Íris” é uma oportunidade única para o público de Volta Redonda e região conhecer de perto o trabalho de Enivo, que combina elementos de realidade e surrealismo com uma forte mensagem de inclusão e diversidade.

Serviço: Exposição “Guerreiros do Arco-Íris” de Enivo

Data: Até 19 de outubro de 2024

Local: Centro Cultural Fundação CSN

Endereço: Rua Vinte e Um, 402, Vila Santa Cecília, Volta Redonda – RJ

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (24) 3343-3990.







Abraços,