Um acidente ocorrido na noite da quinta-feira (dia 3) deixou um casal ferido na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o pneu da motocicleta em que eles estavam furou/esvaziou na altura do km 288. Com isso, o condutor perdeu o controle do veículo, ocorrendo a queda dos dois ocupantes.

O casal foi socorrido com ferimentos pela equipe de resgate da CCR para a Santa Casa de Barra Mansa. Segundo informações da equipe PRF que atendeu a ocorrência, a passageira sofreu apenas escoriações, enquanto o condutor, além de escoriações, sofreu fratura em um dos tornozelos.

Foto: Divulgação/PRF