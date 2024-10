Um tiroteio ocorrido na noite da terça-feira (dia 8), em Paraíba do Sul, deixou três pessoas baleadas, entre elas uma criança de 10 anos. O crime ocorreu na Avenida Paulo Pedra Lacerda, no bairro Liberdade, e assustou moradores da região.

De acordo com a Polícia Militar, o ataque foi realizado por um atirador que passou de carro pelo local e efetuou os disparos. A criança foi gravemente atingida na cabeça, enquanto um homem sofreu um ferimento no dedo. As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre a terceira vítima.

Os feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Inicialmente, eles foram encaminhados ao Hospital Nossa Senhora da Piedade, em Paraíba do Sul, mas devido à gravidade dos ferimentos, há previsão de transferência para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios.

Até o momento, a motivação do crime ainda é desconhecida. A Polícia Civil de Paraíba do Sul investiga o caso.

Foto: Reprodução