O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta nesta quinta-feira (17) para a possibilidade de tempestades atingirem municípios do Sul Fluminense no final de semana. O aviso, classificado como de “Perigo Potencial”, prevê chuvas intensas e ventos fortes entre a tarde de sexta-feira (18) e a noite de sábado (19), com risco de transtornos em diversas localidades.

Entre os municípios que devem ficar em estado de atenção estão Angra dos Reis, Barra Mansa, Barra do Piraí, Volta Redonda, Itatiaia, Mangaratiba, Paraíba do Sul, Resende, Porto Real, Quatis e Piraí. O volume de chuva previsto varia entre 20 a 30 mm/h, podendo atingir até 50 mm em 24 horas, acompanhado de ventos de até 60 km/h. Há ainda possibilidade de queda de granizo em algumas áreas.

As autoridades meteorológicas alertam para os riscos de falta de energia elétrica, alagamentos pontuais, quedas de árvores e danos em plantações. Recomenda-se que a população evite abrigar-se sob árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou outdoors, devido ao risco de acidentes. Também é indicado desligar aparelhos eletrônicos da tomada durante a tempestade para evitar danos causados por raios.

O alerta segue válido até as 23h59 de sábado, quando as condições climáticas devem começar a melhorar.