Moradores de diversos bairros de Volta Redonda enfrentam dificuldades no abastecimento de água devido a vazamentos nas adutoras da Beira Rio, localizados após a instabilidade no fornecimento de energia elétrica na última quarta-feira (dia 16). A equipe do Saae-VR está realizando manutenções nas redes afetadas, mas ainda não há previsão de normalização do serviço.

Os bairros impactados são Santo Agostinho, Água Limpa, Três Poços, Parque do Contorno, Nova Primavera, Cailândia, Caieira, Brasilândia, Candelária, Nova São Luís, São Luís, Distrito da Califórnia e Dom Bosco.

Enquanto as manutenções seguem em andamento, a população afetada está sendo orientada a economizar água. A autarquia reforça que segue monitorando a situação e atualizará os moradores assim que houver uma previsão para o restabelecimento do serviço.