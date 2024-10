Um ônibus de turismo colidiu na traseira de um guincho da concessionária CCR RioSP na madrugada desta sexta-feira (dia 20) na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. O acidente aconteceu na altura do km 245. A equipe DELTA da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que estava de plantão na Unidade Operacional de Caiçara, foi acionada para atender à ocorrência.

Segundo informações apuradas no local, o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva, resultando na colisão com o guincho que trafegava à frente. Felizmente, nenhum dos passageiros do ônibus se feriu. Já o motorista do guincho precisou ser socorrido pela equipe de resgate da CCR RioSP e foi levado ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda, com ferimentos leves.

O acidente não provocou interdição da via e o tráfego no local seguiu normalmente, sem registro de congestionamento.

Foto: Divulgação/PRF