Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido neste domingo (dia 20) na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. O acidente ocorreu por volta das 14h, na altura do km 314 da pista sentido Rio. As vítimas são duas pessoas que estavam sendo atendidas pela equipe de resgate da CCR RioSP, um funcionário da concessionária e a condutora de um automóvel Ford/Focus.

A equipe de resgate estava estacionada no acostamento, devidamente sinalizada e demarcada com cones, realizando a avaliação das duas vítimas de um acidente anterior que não apresentavam lesões. No entanto, a condutora do Ford/Focus perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva e colidiu na traseira da ambulância, onde estavam os dois pacientes.

As quatro vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda, onde receberão atendimento médico.

Foto: Divulgação/PRF