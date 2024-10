Um major da Polícia Militar, lotado no 28º BPM de Volta Redonda, está sendo acusado de agredir sua esposa no último sábado (dia 19), em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O crime teria ocorrido após o oficial suspeitar de uma traição. Testemunhas relataram que a mulher estava acompanhada de outro homem na Rua da Feira quando o policial chegou ao local.

Além de agredir a esposa, o major também teria causado danos ao carro do homem que estava com ela. O episódio aconteceu em um estacionamento de uma rede de fast food, onde, segundo relatos, o oficial da PM insultou a mulher antes de iniciar as agressões físicas.

Policiais do 14º BPM foram chamados ao local, mas o agressor já havia fugido quando as equipes chegaram. A esposa e o homem prestaram depoimento na 34ª DP (Bangu), onde o caso foi registrado e está sob investigação.