Um motorista ficou ferido em um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão na manhã desta quinta-feira (dia 24), na BR-393, em Barra do Piraí. O coletivo colidiu na traseira do caminhão, que transportava gás argônio, produto sem risco no contexto do incidente. A colisão aconteceu por volta das 9h, no Km 276 da rodovia.

O condutor do ônibus sofreu uma suspeita de fratura na perna e foi socorrido para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, devido ao acidente, a pista permanece parcialmente interditada, com o trânsito fluindo em sistema de pare e siga.

As causas da colisão estão sendo investigadas. Não há previsão para a liberação total da via.

Foto: Divulgação/PRF