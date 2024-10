O estacionamento irregular há tempos se tornou um problema recorrente em diversos bairros de Volta Redonda. A pressa do dia a dia e a falta de preocupação com o próximo geram transtornos consideráveis para os moradores. A prática de estacionar veículos em frente a garagens alheias, bloqueando o acesso de quem precisa entrar ou sair, é cada vez mais comum.

Segundo a Guarda Municipal, entre 1º de janeiro e 15 de outubro de 2024, foram registradas 457 ocorrências desse tipo na cidade. Seja pela correria ou pela preguiça de procurar vagas um pouco mais distantes, motoristas acabam invadindo o direito dos outros, causando inconvenientes graves.

No bairro Monte Castelo, a moradora Ana Paula Oliveira vivenciou um momento de desespero recentemente. “Meu filho estava com febre alta à noite e, quando fui sair para levá-lo ao hospital, havia um carro estacionado na frente da minha garagem. Não consegui tirar meu veículo e precisei chamar um táxi”, relatou. Ela destaca que é frequente encontrar carros obstruindo sua saída, devido à quantidade de bares e restaurantes na região.

Situações semelhantes ocorrem em outras partes da cidade. João Ferreira, morador da Vila Rica/Tiradentes, também já enfrentou transtornos. “É comum ter que esperar por alguém que bloqueia minha garagem. Às vezes, a pessoa está em um comércio e demora. Isso já me atrasou para o trabalho mais de uma vez”, desabafou João, pedindo mais conscientização. No mesmo bairro, há uma garagem particular com a frase “Pelo amor de Deus, não estacione”, evidenciando o desrespeito e o desespero em lidar com a falta de empatia dos motoristas.

No bairro Colina, uma área que concentra bares e restaurantes, Maria de Lourdes enfrenta problemas semelhantes com frequência. “Já perdi compromissos importantes porque não conseguia sair de casa”, contou, indignada com a falta de respeito.

O secretário municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique Barbosa, destacou que a Guarda Municipal está à disposição para auxiliar a população, lembrando da importância do número 153 para denúncias.

“Entendemos que o estacionamento é uma questão importante e que tem causado prejuízo, principalmente a quem tem seu direito cerceado. Essa situação pode ser resolvida através do 153. Acreditamos que a educação é a melhor solução no trânsito. Todas as ações da Guarda Municipal têm como objetivo resolver os problemas de forma harmoniosa, priorizando a retirada dos veículos de frente às garagens”, afirmou.

Reclamações

A Semop também tem recebido diversas reclamações por meio de grupos de WhatsApp com a população. Em nota, a pasta informa que o estacionamento irregular tem sido um dos principais pontos de queixas, especialmente nos centros comerciais da cidade.

“Devido à alta demanda por estacionamentos irregulares, estamos deixando de dar assistência a locais mais distantes da área central”, menciona o comunicado, explicando que o Sistema Integrado de Segurança busca otimizar recursos para manter a sensação de segurança em todas as regiões do município.

É importante ressaltar que a falta de conscientização no trânsito não é apenas uma questão de regras, mas de respeito ao próximo. Para muitos moradores, o pedido é simples: que as pessoas reflitam sobre as consequências de suas ações e façam sua parte para garantir o direito de ir e vir de todos.