A Prefeitura de Volta Redonda vai oferecer a gratuidade no transporte público dos estudantes residentes no município que forem prestar o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que será realizado nos dois primeiros domingos de novembro (dias 3 e 10). A subvenção foi garantida com a assinatura na última quinta-feira (24), pelo prefeito Antonio Francisco Neto, do decreto que vai permitir aos candidatos se deslocarem aos locais de prova sem custos adicionais, utilizando o Sistema de Transporte Público de Passageiros de Volta Redonda (STPP-VR).

Para ter acesso ao benefício, os estudantes inscritos no Enem deverão comparecer ao posto do Sindpass (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros) localizado no Pontual Shopping, na Vila Santa Cecília, munidos do comprovante de inscrição e do cartão VR Card. O Sindpass irá creditar o equivalente a quatro passagens no cartão de cada estudante, garantindo a gratuidade nos dias de realização do exame. O posto do sindicato em Volta Redonda funciona de segunda a sexta-feira das 9h às 18h30, e no sábado das 9h às 12h30.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (SMTMU), ficará responsável pela cobertura dos custos das passagens, repassando os valores ao sindicato das empresas de ônibus após receber relatório com o total de passagens concedidas.

“Essa medida demonstra nosso compromisso com a educação e o futuro dos jovens da cidade. O transporte público gratuito para os estudantes que prestarão o Enem é fundamental para a democratizar o acesso à educação e a redução das desigualdades sociais”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Foto de arquivo – Secom/PMVR