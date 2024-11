Mais um grave acidente de trânsito foi registrado nesta terça-feira (dia 5) na Rodovia Presidente Dutra, desta vez em Resende. A ocorrência envolveu uma queda de motocicleta seguida do atropelamento fatal do condutor, um jovem de 21 anos, que teve o corpo dilacerado no local. A tragédia aconteceu no km 308 da pista sentido São Paulo.

De acordo com informações preliminares, apenas a motocicleta da vítima foi encontrada na cena do acidente, sem nenhum sinal do veículo responsável pelo atropelamento, que teria fugido logo após a colisão. O estado do corpo sugere que o impacto foi causado por um veículo de grande porte, ainda não identificado.

Apesar de documentos pessoais encontrados junto à vítima indicarem que se trata de um jovem do sexo masculino, natural de Resende e habilitado para conduzir motocicletas e automóveis (categorias A e B), a equipe de resgate ainda não confirmou oficialmente a identidade, devido às condições em que o corpo foi encontrado.

A Polícia Rodoviária Federal isolou as faixas esquerda e direita da pista para preservar o local do acidente e facilitar o trabalho da perícia. Com a interdição, o tráfego está sendo desviado para o acostamento, o que resultou em retenções e lentidão no fluxo de veículos.

Foto: Divulgação/PRF