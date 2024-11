O 33º Censo da População Infantojuvenil Acolhida no Estado do Rio, divulgado em 25 de outubro pelo Ministério Público (MPRJ), destacou dados importantes sobre crianças e adolescentes em acolhimento no município de Volta Redonda. Atualmente, 32 crianças e adolescentes estão sob proteção, sendo 30 oriundos da própria cidade, um de Rio Claro e um do Rio de Janeiro.

A análise do Censo, que é feito desde 2017, mostra que a maioria desses jovens na Cidade do Aço está em Serviço de Acolhimento Institucional: 29 deles estão em abrigos e apenas três estão sob o cuidado de famílias acolhedoras. A distribuição por faixa etária é variada, com 11 crianças entre 0 e 6 anos; quatro entre 7 e 11 anos; 10 de 12 a 15 anos; e sete entre 16 e 18 anos. A divisão por gênero é equilibrada, com 16 meninas e 16 meninos.

O perfil demográfico revela que 81,25% das crianças acolhidas (26) é negra, e três delas possuem necessidades especiais. Em relação à educação e saúde, seis dessas crianças estão fora da escola e 11 recebem acompanhamento para condições de saúde, incluindo questões psicológicas e respiratórias.

Os motivos para o acolhimento evidenciam situações preocupantes: 11 casos são decorrentes de negligência, três devido ao encarceramento dos responsáveis e dois por risco de vida na comunidade. Há ainda casos de abandono, situação de rua e acolhimento devido à maternidade adolescente.

Redução no contexto estadual

No estado do Rio de Janeiro, o Censo registrou uma redução de quase 60% no número de crianças e adolescentes acolhidos desde 2007. Atualmente, 1.519 crianças e adolescentes estão em acolhimento, e 74% permanecem no sistema por menos de um ano e meio. Os principais motivos para o acolhimento incluem negligência, abandono e abusos físicos ou psicológicos, com uma redução observada nos casos por abuso sexual.

Os dados do Censo referem-se à situação em 30 de junho de 2024 e foram fornecidos por Promotorias de Justiça, entidades de acolhimento, Conselhos Tutelares e outros órgãos parceiros responsáveis por alimentar o sistema.

Esses números destacam a importância da atuação integrada entre órgãos públicos e a sociedade civil, visando assegurar um futuro mais seguro e promissor para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em Volta Redonda e em todo o estado.

Família Acolhedora

O programa Família Acolhedora é uma iniciativa voluntária que oferece um ambiente familiar temporário para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Destinado a menores que não podem permanecer com suas famílias biológicas devido a riscos como violência e evasão escolar, o programa proporciona acompanhamento profissional e suporte para reintegração familiar ou adoção.

Famílias Acolhedoras recebem auxílio financeiro mensal e orientação contínua. Interessados em se tornar uma Família Acolhedora podem obter mais informações pelo telefone (24) 3339-9565 ou pelo e-mail [email protected].