Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizam, nesta quarta-feira (dia 6), uma operação para cumprir dois mandados de prisão temporária contra envolvidos no latrocínio do policial federal, Jansen Gomes Pinto. A ação conta com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Grupo de Pronta Intervenção (GPI), da Polícia Federal.

O crime ocorreu no dia 6 de setembro deste ano. Segundo as investigações, Jansen estava em um veículo e passou a ser seguido por três bandidos em duas motos. Os criminosos abordaram o policial no bairro Engenho de Dentro, na Zona Norte. Armados, exigiram que as vítimas desembarcassem do carro. Ele reagiu, foi baleado pelos criminosos e morreu.

Após o crime, os bandidos fugiram do local, mas abandonaram uma motocicleta utilizada no latrocínio, uma pistola com numeração raspada e outros pertences. De acordo com as investigações, a moto havia sido roubada no bairro Maracanã, cerca de um mês antes da morte de Jansen.

As investigações desenvolvidas pela Delegacia de Homicídios da Capital identificaram dois envolvidos no crime. Ainda de acordo com a DHC, os autores são da comunidade de Manguinhos, na Zona Norte.

As investigações continuam para identificar e prender o terceiro suspeito envolvido no latrocínio.