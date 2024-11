Policiais rodoviários federais apreenderam, na terça-feira (dia 5), grande quantidade de maconha após perseguição iniciada na Rodovia Presidente Dutra. O condutor foi preso com uma pistola e informou que levaria a carga para o Complexo do Alemão no Rio de Janeiro.

A equipe trafegava na Rodovia Presidente Dutra no município de Seropédica quando um veículo ao avistar a viatura policial acelerou de forma brusca. Foi dada ordem de parada, mas o condutor desobedeceu, sendo iniciada uma perseguição.

O acompanhamento se estendeu por alguns quilômetros, gerando enorme risco para a segurança viária, momento que foi solicitada a aeronave da PRF para auxiliar na captura.

Após alguns minutos, foi possível perceber disparos de arma de fogo vindo do interior do veículo em fuga em direção a equipe. O motorista em seguida perdeu o controle e entrou nas margens da estrada, ultrapassando uma cerca e prosseguindo a pé.

Neste momento foi possível verificar o indivíduo jogando um objeto que posteriormente foi identificado como sendo uma Pistola Turca (CANIK TP9 MOD 2) CAL. 9mm. Após a perseguição a pé, o homem foi contido pelos policiais.

No automóvel foram encontrados grande quantidade de substâncias entorpecentes do tipo maconha, totalizando 653 quilos que seriam entregues na Comunidade do Complexo do Alemão na capital fluminense.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal de Nova Iguaçu.