No último sábado, dia 9 de novembro, o Clube dos Funcionários conquistou a maior premiação do Congresso Nacional dos Clubes. Com os projetos: “Doação que Alimenta” e “Arara Solidária Day”, o Clube venceu na categoria “Clube Filantrópico”, com o prêmio que é considerado o “Oscar” do segmento clubístico no País.

O Congresso Nacional dos Clubes é um evento anual promovido pela FENACLUBES (Confederação Nacional dos Clubes) e reúne os líderes dos mais renomados clubes do Brasil. Neste ano, o encontro foi realizado em Florianópolis/SC, entre os dias 7 e 10 de novembro. O presidente do Clube dos Funcionários, Gustavo Tramontin, e a primeira-dama, Michele Dias representaram o Clube nos 4 dias de evento.

Durante a cerimônia, os participantes assistiram ao vídeo do Clube que retrata os projetos premiados. Para Gustavo Tramontin, cada associado do Clube tem um papel fundamental na sociedade.

“O ‘Doação que Alimenta’ foi implementado em 2021, já foram mais de 20 toneladas de alimentos arrecadados e 25 entidades assistidas pelo projeto. Costumo dizer que o Clube não é uma ilha, nós precisamos estar envolvidos com a sociedade na qual estamos inseridos. Em um congresso com mais de mil clubes, fomos reconhecidos e premiados ao lado de grandes nomes, como: Palmeiras, Botafogo, Pinheiros, Flamengo, Praia Clube e tantos outros que estavam presentes. Ficamos muito honrados em receber esse prêmio que só reforça o viés solidário e a dedicação da nossa família Alvigrená.” ressaltou o presidente.

Já para Michele Dias, uma das idealizadoras do projeto “Arara Solidária Day”, é gratificante ver um projeto tão recente do Clube ser reconhecido em uma premiação nacional.

“O ‘Arara Solidária Day’ foi uma ação inovadora que fizemos esse ano. As associadas do Clube se reuniam para um desfile com suas roupas e todas colocavam as peças à venda em nossa Arara Solidária. Todo o valor que arrecadamos neste projeto nós revertemos em alimentos para o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM). Foi emocionante ver um projeto tão importante para as mulheres da região conseguir essa visibilidade no Congresso Nacional dos Clubes.” afirmou.



Para o coordenador de comunicação e marketing do Clube dos Funcionários, Lyncoln Da Mata, toda a preparação do vídeo foi pensada em retratar de forma clara e objetiva a importância desses projetos no Clube.

“Todos os anos fazemos questão de participar e concorrer ao prêmio da FENACLUBES. Já vencemos em anos anteriores como Case de Sucesso em Gestão, Preservação Ambiental, além de ser destaque como Clube Formador de Atletas. Mas, vencer o prêmio principal em uma das seis categorias, foi a primeira vez. É motivo de orgulho para o Clube e para nós do setor de comunicação, ilustrar em forma de vídeo a experiência desta ação social e levar para um encontro nacional como este, foi desafiador.’’ destacou, Lyncoln.

Mais uma vez, o Clube dos Funcionários se destaca como instituição que vai além do esporte e lazer, reforçando o seu compromisso com a responsabilidade social, construindo uma comunidade mais justa e solidária.