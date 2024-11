Para valorizar os seus associados, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil realiza, na quarta-feira, dia 13, mais uma edição do Sorteio Mensal de Prêmios. A live será transmitida pelo YouTube e pelo Facebook da entidade, a partir das 19 horas: www.youtube.com/@SindicatodaConstrucaoCivil, www.facebook.com/sindicatocivilvr.

Serão sorteadas nove poupanças no valor de R$ 500 e uma poupança no valor de R$ 1.000.

Estarão concorrendo aos prêmios todos os trabalhadores que fazem a contribuição assistencial mensal ao sindicato.

O sorteio foi criado para valorizar os trabalhadores representados pela entidade, dos setores de construção civil leve, construção pesada, montagem industrial e mármores e granitos.



O presidente do sindicato, Zeomar Tessaro, ressalta que a iniciativa é uma importante ferramenta de mobilização e organização da categoria. “A unidade dos nossos trabalhadores é muito importante em todas as ações planejadas pela entidade. Desejo boa sorte aos trabalhadores no sorteio e fiquem ligados nas redes sociais”.