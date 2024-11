Policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí) prenderam, nesta segunda-feira (dia 11), um homem acusado de estupro de vulnerável e importunação sexual. Ele foi capturado no Centro de Barra do Piraí.

A prisão aconteceu após troca de informações do Setor de Inteligência. Contra ele, foram cumpridos mandados de prisão.