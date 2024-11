A Polícia Civil de Volta Redonda realizou na manhã desta quinta-feira (dia 14) a prisão de uma mulher trans, acusada dos crimes de ameaça e injúria. A ação foi coordenada pelos delegados Vinicius Coutinho e José Carlos Neto, da 93ª DP.

As equipes da delegacia localizaram o alvo em um imóvel abandonado na Avenida Adalberto de Barros Nunes, no bairro Jardim Primavera. A prisão foi efetuada após diligências para o cumprimento do mandado judicial, conforme determinava o processo em andamento. Após ser formalmente detida, a acusada será encaminhada ao sistema prisional.

Foto: Reprodução