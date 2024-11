A Polícia Civil de Volta Redonda cumpriu, nesta quinta-feira (dia 14), um mandado de prisão contra um homem acusado de roubo. A ação foi conduzida pela 93ª DP sob a coordenação do delegado titular Vinícius de Mello Coutinho e do delegado adjunto José Carlos Neto.

O alvo foi localizado na residência de sua mãe, no Residencial Campo Belo, no bairro Água Limpa, após investigações apontarem seu envolvimento em assaltos na cidade, realizados com o uso de uma motocicleta. Com o cumprimento do mandado, o acusado será formalmente encaminhado ao sistema prisional, onde aguardará os desdobramentos judiciais.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população para denúncias, que podem ser feitas anonimamente pelo Disque Denúncia através do telefone 197 ou pelo WhatsApp (24) 3339-2462.