A Polícia Militar prendeu na manhã desta quinta-feira (dia 28), em Resende, dois homens suspeitos de envolvimento no assalto a uma joalheria na Avenida Joaquim Leite, no Centro de Barra Mansa. Outros cinco integrantes da quadrilha seguem foragidos.

Os suspeitos foram capturados no bairro Jardim Aliança, após uma perseguição que terminou em acidente com o carro de um dos criminosos. Eles utilizavam um Gol branco e uma moto durante a fuga. Com os detidos, a polícia apreendeu um fuzil, uma pistola e uma mochila contendo joias, relógios e dinheiro.

De acordo com o proprietário da joalheria, ele foi mantido refém pelos criminosos durante a noite em sua residência. Pela manhã, foi levado à loja, onde o grupo realizou o roubo. Após o assalto, o filho do empresário também foi sequestrado, mas liberado posteriormente no bairro Colônia Santo Antônio.

Os detidos foram apresentados na 89ª Delegacia de Polícia (Resende), mas a ocorrência será formalizada na 90ª DP, em Barra Mansa. O valor total das joias roubadas ainda está sendo contabilizado.

A Polícia segue em busca dos demais envolvidos no crime.