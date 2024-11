Uma ação conjunta entre as Polícias Civil e Rodoviária Federal resultou na prisão de mais um elemento suspeito do roubo praticado em uma joalheria de Barra Mansa nesta quinta-feira (28). Por volta das 10h, a PRF foi informada pela Polícia Civil sobre um veículo Hyundai/HB20 que teria sido utilizado durante o assalto. Equipes da 89ª DP (Resende) e da 90ª DP (Barra Mansa) verificaram o carro estaria na Rodovia Presidente Dutra seguindo no sentido Rio.

Equipes DELTA da 7ª DEL PRF e do Grupo de Operações com Cães (GOC-RJ) que realizavam fiscalização no km 233 da Dutra, na Unidade Operacional de Caiçara, conseguiram abordar o referido veículo que era conduzido pelo suspeito de 50 anos. O homem foi detido e a ocorrência apresentada na 90ª DP (Barra Mansa), responsável pela investigação do assalto.

Foto: Divulgação/PRF