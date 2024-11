Uma mulher de 42 anos foi detida, na quarta-feira (dia 27), após ser flagrada furtando produtos em um supermercado localizado no Centro de Valença. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento e informada à Polícia Militar pelo fiscal de prevenção da loja.

De acordo com a PM, a autora colocou diversos itens em uma bolsa particular e, ao passar pelo caixa, pagou apenas pelos produtos que estavam no carrinho. Após ser abordada, foi conduzida à delegacia, onde o caso foi registrado.

Os materiais furtados estão sendo relacionados e serão apresentados como prova. Não há registro de antecedentes criminais da acusada.

Foto: Divulgação