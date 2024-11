A construção de uma unidade do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar em Volta Redonda foi oficialmente anunciada na quinta-feira (dia 28), em cerimônia no Restaurante Vitória, localizado no bairro Aero Clube. A formalização do convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado contou com a presença do prefeito Neto (PP), de outros chefes do Executivo do Sul Fluminense e do secretário de Estado da Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes Nogueira.

A nova unidade do BAC ficará no bairro Roma e será subordinada ao Comando de Operações Especiais (COE). O batalhão atuará em 21 cidades da região, que são cobertas pelo 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), incluindo o 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM)) de Volta Redonda, o 37º BPM de Resende, o 33º BPM de Angra dos Reis, o 10º BPM de Barra do Piraí e a 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Paraty.

A construção do BAC em Volta Redonda seguirá o modelo da 1ª Companhia Destacada do BAC em Macaé, localizada no norte do estado. “O BAC ficará em um terreno cedido pela Prefeitura. É uma contribuição do Poder Público de Volta Redonda para beneficiar todo o Médio Paraíba”, afirmou o prefeito Neto. “Queremos ser uma referência em segurança pública no país e temos trabalhado para tornar Volta Redonda, assim como toda a região, cada vez mais segura”.

Combate ao crime organizado

A presença do serviço especializado na Cidade do Aço vai otimizar o combate ao crime organizado em todo o Médio Paraíba, eliminando os longos deslocamentos para operações na região, o que pode causar estresse aos cães, comprometendo seu desempenho. Além de facilitar as ações da PM, a expectativa com a chegada do BAC a Volta Redonda é de proporcionar maior sensação de segurança à população, com os agentes de operações especiais atuando em comunidades, no policiamento ostensivo nas ruas, blitzes e em operações com cães farejadores de armas e drogas.

“O BAC terá um papel fundamental no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado em toda a região. É um investimento que será mais do que justificado. O BAC ficará no bairro Roma, em um espaço com estrutura adequada, localizado estrategicamente às margens da Rodovia Presidente Dutra, o que vai facilitar a logística para a realização de operações em todo o Sul Fluminense. Agradeço ao prefeito Neto por acreditar no projeto e ao coronel Menezes pela sensibilidade de olhar pela região”, destacou o secretário municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro Barbosa, que é coronel da PM.

A expectativa é de que, em 12 meses, o Batalhão de Ações com Cães já esteja em pleno funcionamento em Volta Redonda. Cerca de 30 agentes especializados e 15 animais das raças pastor belga malinois, labrador e pastor alemão integrarão a tropa. Além de drogas, os cães podem atuar na detecção de explosivos e em ações de busca e salvamento e busca e captura de pessoas.

Após a assinatura da parceria, uma pequena demonstração com cães farejadores do BAC foi executada. Na simulação, os animais tiveram que encontrar entorpecentes escondidos e cumpriram a missão em poucos minutos.

Investimentos em segurança pública

Durante o evento, outros investimentos em segurança pública em parceria com o Governo do Estado foram citados, como a implementação do sistema de reconhecimento facial, que já opera por meio de câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) e tem auxiliado na prisão de foragidos da Justiça, e a ampliação do Programa Estadual de Integração na Segurança Pública (Proeis) no período noturno. O projeto permite que PMs sejam contratados pela prefeitura para trabalhar em seus dias de folga.

O secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes Nogueira, enfatizou que a parceria com a prefeitura de Volta Redonda permite o desenvolvimento de importantes programas da PM no município.

“Posso dizer que estamos disponibilizando para a região programas que são protagonistas no Governo do Estado. Não existe município ou orçamento pequeno, existe boa vontade do gestor”, disse coronel Menezes, que recebeu do governo municipal uma placa de homenagem pela construção do tão sonhado Batalhão de Ações com Cães em Volta Redonda.

Antes da assinatura da parceria para a construção do BAC, no mesmo local houve o 3º Fórum de Desenvolvimento Regional. O evento foi uma realização da prefeitura de Volta Redonda, do Sebrae-RJ, Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) Sul Fluminense e Governo do Estado.