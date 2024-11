O Volta Redonda já conhece seu adversário para a estreia no Campeonato Carioca 2025. Em tabela divulgada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), após reunião do Conselho Arbitral na última terça-feira (26), o Voltaço jogará fora no Estádio Conselheiro Galvão contra o Madureira no fim de semana dos dias 11 e 12 de janeiro.

O torneio começará mais cedo devido a ajustes no calendário da CBF para o Mundial de Clubes. O formato da competição será o mesmo de 2024, com 11 rodadas em turno único na fase classificatória, semifinais e finais disputadas em jogos de ida e volta. Datas e horários definitivos ainda serão anunciados pela Ferj.

Reforços

O Voltaço se movimenta para fortalecer o elenco. A diretoria renovou com o técnico Rogério Corrêa, além de confirmar as permanências do volante Bruno Barra e do atacante MV. O clube também garantiu o meia PK, que foi protagonista na conquista da Série C ao marcar na vitória decisiva contra o Athletic.

A compra de 50% dos direitos econômicos de PK, por R$ 400 mil, e sua renovação contratual até o final de 2026 são apostas da diretoria para a próxima temporada. “As expectativas só aumentam para 2025. Vamos continuar com o mesmo ímpeto para conquistar grandes resultados”, afirmou o camisa 10.

Tabela de jogos do Voltaço no Carioca 2025

1ª Rodada: Madureira x Volta Redonda (11 ou 12/01)

2ª Rodada: Volta Redonda x Fluminense (15 ou 16/01)

3ª Rodada: Bangu x Volta Redonda (18 ou 19/01)

4ª Rodada: Botafogo x Volta Redonda (22 ou 23/01)

5ª Rodada: Volta Redonda x Flamengo (25 ou 26/01)

6ª Rodada: Volta Redonda x Portuguesa (29 ou 30/01)

7ª Rodada: Vasco x Volta Redonda (1º ou 2/02)

8ª Rodada: Volta Redonda x Maricá (5 ou 6/02)

9ª Rodada: Volta Redonda x Nova Iguaçu (8 ou 9/02)

10ª Rodada: Sampaio Corrêa x Volta Redonda (15 ou 16/02)

11ª Rodada: Boavista x Volta Redonda (22 ou 23/02)