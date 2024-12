Um caminhão tombou na manhã desta quarta-feira (dia 4) no km 233 da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí, provocando congestionamento na pista sentido Rio. De acordo com informações da CCR RioSP, concessionária responsável pela via, o tráfego está parcialmente interrompido, com retenções que se estendem entre os kms 234 e 233.

Equipes de atendimento estão no local e o fluxo de veículos está sendo desviado para a faixa da direita. Ainda não há previsão para a liberação total da pista.

Duas vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda. O estado de saúde delas não foi informado até o momento.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, há informação de saque de carga. O veículo transportava bobinas de plástico.

Foto: Divulgação/PRF