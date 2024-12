A Polícia Rodoviária Federal recuperou, na terça-feira (dia 3), um veículo BMW 318i roubado durante uma abordagem na Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real. A ação ocorreu por volta das 15h, na altura do km 297, onde uma equipe da 7ª Delegacia da PRF, que retornava de Campinas (SP) após cumprir mandados de busca da Operação Ponto Final, interceptou um guincho que transportava dois veículos com amarração irregular.

Durante a inspeção, os agentes notaram sinais de adulteração nos identificadores de um dos carros, um BMW 318i com placas de Itupeva (SP). Após uma análise detalhada, constatou-se que o veículo era um clone, sendo o original (abordado pela PRF) registrado em São João de Meriti (RJ) e com ocorrência de roubo em 29 de outubro, no Rio de Janeiro.

O motorista do guincho afirmou ter buscado os veículos em um posto no Rio de Janeiro e que os entregaria em Osasco (SP) a pedido de um indivíduo. Diante da situação, ele foi detido e conduzido, junto com os veículos, à 100ª DP (Porto Real), onde foram realizados os procedimentos legais.

A BMW recuperada, modelo 2012, está avaliada em mais de R$ 60 mil.

Foto: Divulgação/PRF