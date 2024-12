O prefeito eleito de Resende Tande Vieira participou de uma reunião, na última terça-feira (dia 10), com o secretário de Estado de Transformação Digital, Mauro Farias, e o subsecretário de Desburocratização e Governo Digital, Fernando Braga Martins, e o presidente do PRODERJ, Flávio Rodrigues. Durante o encontro, que aconteceu no Rio, foram discutidos a transformação digital e futuros projetos para o município de Resende. Também participaram do encontro a superintendente de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Resende, Damiana Silvestre, e o futuro secretário de Administração, Guilherme Motinha.

Durante a reunião, foram iniciadas as tratativas para o alinhamento de importantes acordos na área de Tecnologia da Informação, seguindo as diretrizes do programa “RJ Digital”, que busca fomentar a transformação digital em todo o estado.

“Um grande passo para a implantação do SEI – Sistema Eletrônico de Informações, que é o processo digital na prefeitura, que foi um compromisso que assumi na campanha. Essa ferramenta é muito importante para modernização da gestão pública e redução da burocracia, melhorando a eficiência dos serviços oferecidos à população e consolidando um modelo de Governo Digital que vai aproximar o cidadão das políticas públicas. Tenho certeza de que assim avançaremos rumo a uma administração mais tecnológica, sustentável e inclusiva”, ressalta Tande.

Esse encontro faz parte do planejamento para o início do mandato 2025-2028, que começa no dia 1º de janeiro.

Foto: Divulgação